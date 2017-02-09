KADINA ŞİDDETE HAYIR!

Lefke Aplıç kapısında bulunan UNDP şantiye ofisine kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için pankartlar asıldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Aplıç kapısında bulunan UNDP şantiye ofisi üzerine Türkçe, İngilizce ve Rumca olarak

“Kadına yönelik şiddete son vermek elimizde” yazılı pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz gün Aplıç kapısına gerçekleştirdiği ziyarette de pankart ziyaretçilerin dikkatini çekmişti. UNDP kontrolörü Melis Kamburoğlu da asılan pankart hakkında Havadis gazetesine açıklamada bulundu.

Kamburoğlu: Dikkat çekmek için asıldı

UNDP Kontrolör’ü Melis Kamburoğlu, pankartın asılmasındaki esas amacın ülkemizde ve dünyada kadına karşı günden güne arıtış gösteren şiddete dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Pankartın farkındalık yaratmak ve kadına şiddete hayır demek için asıldığını ekleyen Kamburoğlu, “ülkemizde medyadan kadına yönelik şiddet olaylarını devamlı duymaktayız. Bunun yanında medyaya yansımayan kadına şiddet olaylarının olduğu bilinmektedir. Şiddet gören kadınların çekinmeden sosyal hizmetler dairesine başvurmasını, haklarını aramaları gerekmektedir. Ancak şiddet gören kadınların en büyük sorunlarından birisi de kadın sığınma evlerinin bulunmayışıdır. Ben bir kadın olarak Kadına şiddete son diyorum” dedi.

Havadis