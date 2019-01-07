KADINI ÖLDÜRÜP YOLA ATTILAR

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Ercan Havalimanı – Gaziler anayolu yakınlarında bir kadına ait ceset bulundu.

Polisin açıklamasına göre, dün saat 15.00 sıralarında yoldan yaklaşık 30 metre içeride bulunan ceset, battaniye ve poşete sarılı olup, çürümüş vaziyetteydi. Cesette bıçak izleri bulunduğu iddia edildi. Cesedin deforme olması nedeniyle öldürülme şekli ve nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Cesedin kimlik tespiti ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ancak cesedin 15 Ekim 2017'den beri kayıp olan Vietnam uyruklu 40 yaşındaki Dam Thı Hop olabileceği öne sürülüyor. Vietnamlı kadın, Lefkoşa’da bakıcılığını yaptığı bir kadının yanında kalırken, söz konusu evden 15 Ekim tarihinde ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamıştı.