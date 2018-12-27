Kadınlar için bu test çok büyük önem taşıyor!

Pap smear testi nedir? Pap smear testi nasıl yapılır?

Rahim ağzından sitolojik inceleme amaçlı sürüntü alma işlemi olan Pap smear testi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Pap smear testi nedir? Pap smear testi nasıl yapılır? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Rahim ağzı kanserlerinin taramasında kullanılan ve ilk kez Yunan doktor Dr.George Papnicolaou tarafından adlandırılan Pap smear testi nedir? Pap smear testi nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenler için haberimize göz atmanız yeterli…

PAP SMEAR TESTİ NEDİR?

Smear testi rahim ağzını (serviks) değerlendirmek ve kanser öncüsü durumlar açısından kontrol etmek için kadınlara yapılan özel bir rahim ağzı tarama testidir. Pap smear testi enfeksiyonlar veya inflamasyon gibi diğer durumları bulmaya yardımcı olabilir. Bazen bir pelvik muayene ile aynı zamanda yapılır ve aynı zamanda belirli tiplerde human papilloma virüsü (HPV) için bir test olarak da yapılabilir. Pap testi ve Papanicolaou testi de denir.

PAP SMEAR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Smear testi yapmaktaki amaç rahim ağzında kanser olmayan fakat farkedilmezse uzun yıllar sonra kansere dönüşme riski olan bazı lezyonları erkenden farketmektir. Böylelikle erkenden farkedilen bu lezyonlar tedavi edilir ve kansere dönüşmeden ortadan kaldırılır.

Yani smear testi yapmaktaki amaç rahim ağzı kanseri başlamış kişileri saptamak değildir, kanser başlamadan yıllar öncesindeki lezyonları saptamaktır. Smear testi yapılmayan kadınlarda bu lezyonlar farkedilmez ve uzun yıllar sonra kansere dönüşebilirler.

Doktorlar genellikle her üç yılda bir 21 ila 65 yaş arası kadınlar için Pap testinin tekrarlanmasını önermektedir. 30 yaş ve üstü kadınlar için, prosedür HPV testi ile birleştirildiğinde Pap testini beş yılda bir yapabilir veya Pap testi yerine HPV testini düşünebilirler.

PAP SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Pap smear testi sadece birkaç dakika süren bir prosedürdür. Tamamen ya da sadece belden aşağı doğru soyunmanız istenebilir. Operasyon sırasında doktorunuz vajinaya yavaşça spekulum adı verilen bir alet yerleştirecektir. Spekulum vajinanızın duvarlarını ayrı tutar, böylece doktorunuz rahim boynunuzu kolayca görebilir. Spekulumun yerleştirilmesi pelvis bölgenizdeki basınç hissine neden olabilir.

Sonra doktorunuz yumuşak bir fırça ve spatula adı verilen düz bir kazıma cihazı kullanarak servikal hücrelerinizin örneklerini alacaktır. Bu işlem sırasında genellikle acı duyulmaz.

Pap testinin türüne bağlı olarak, doktorunuz, serviksinizden alınan hücre örneğini, numuneyi (sıvı bazlı Pap testi) veya cam slaytta (geleneksel Pap smear) korumak için özel bir sıvı tutan bir kaba aktarır.

Numuneler, kansere veya prekanseröz duruma işaret eden hücrelerin varlığını araştırmak üzere bir laboratuvara gönderir.