"KADINLAR KENDİ KENDİLERİNİ SATIYORLAR!"

“Yaptığınız şovmenliktir”

“Bunlar Avrupalıdır, bunlarda utanma yok”

“Memurların ve vekillerin maaşını ödüyoruz”

“Kadınlar kendi kendilerini satıyor”

Candan MERT

Hükümet yetkilileri gece kulüpleri denetimleri doğrultusunda etkin girişimler yapacaklarını belirtirken, geçtiğimiz Salı günü bu bağlamda yetkililer tarafından bir toplantı düzenlenerek basın açıklaması yapıldı.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından gece kulüplerine yapılan denetimler sonucunda bazı gece kulüplerine kapatma kararı alınarak, kapatma kararlarının ‘kulüplerde işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını sağlamak’ amacıyla alındığı ifade edilmişti.

Konular bağlamında gazetemize açıklamalarda bulunan bir Gece Kulübü Patronu, elinde bulunan raporlar olduğunu ve LTB’nin almış olduğu kapatma kararının ‘kadınların özgürlükleri’ ile alakalı olmadığını ve raporda bunun sebebinin ‘çevre kirliliği’ olarak gösterildiğini kaydetti.

Gece kulüplerini kapatma gibi bir durumun söz konusu olamayacağının altını çizen Gece Kulübü Patronu, “Önce siz Surlariçi’nde merdiven altında yapılanları, Bellapais’teki, Çatalköy’deki evleri, okulları denetleyeceksiniz, otoban kenarlarındaki talebeleri temizleyeceksiniz” dedi.

“Yılda 800 bin TL vergi ödüyoruz”

Kulüp Patronu, “Her gelen hükümetin saldırdığı ilk şey gece kulüpleri, bet ofisleri ve gazinolar, biz bunlara alıştık ama biz şamar oğlanı da değiliz” ifadelerini kullanarak, bahsedildiği gibi kulüplerde kadınların herhangi bir zorbalık ile karşı karşıya kalmadıklarını dile getirdi. Gece kulüplerinin verdiği vergiyi hiçbir devlet dairesinin vermediğini söyleyen Kulüp Patronu, her ay ödedikleri verginin 20-25 bin TL’den 30 bin TL’ye çıktığını, mevcut konumda ise 50 bin TL ödediklerini kaydederken, bu rakamın şahıs vergisi dışında olduğunu aktardı. Şahıs vergisinin 1’inci, 2’nci, 3’üncü sınıflara göre yapıldığını dile getiren Kulüp Patronu, onların eklemesi de yapıldığında vergi miktarının yılda 700-800 bin TL’ye ulaştığını ifade etti. Kulüplerde kadınlara kötü davranılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten işletmeci, adaya giren kadınların hastaneye giderek yapılan kontrollerin ardından kulüplere verildiğini ve her hafta düzenli olarak kontrollerin yapıldığını dile getirdi.

“Kadınlar kendi kendilerini satıyor”

Kadınların sağlık karneleri ile polise gittiklerini ve polislerin rutin kontrollerin yapılıp yapılmadığı hususunda kadınları tek tek çağırarak sağlık karnelerini imzaladığını söyleyen gece Kulübü Patronu, polislerin kadınların patronlardan herhangi bir şikayetleri olup olmadığı, şiddet görüyorlar mı vs bağlamında ifadelerini aldığını aktardı. Kadınlardan herhangi birisinin ‘memnun değilim, evet mutsuzum’ demesi halinde polisin kadını orada tutarak direkt memleketine gönderdiğini belirten Kulüp Patronu, kadınların hastanede rutin kontrollerinin ardından her hafta polisin de bu denetimleri yaptığını dile getirdi. Önceden fuhşun yasal olmadığını ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın gündeme getirmesi ile yasallaştırıldığını ifade eden Kulüp Patronu, “Sen bunu yasallaştırdın, evet, konsomatristir bizim kızlarımız, fuhuş var diyorlar; evet, olabilir ama fuhuş yasası geçtikten sonra da hiçbir patron ya da garson o kadınları satamaz; kadınlar kendi kendilerini satar. Çünkü yeni yasada 12 yıllık hapis cezası var ve kimse kadın satma gibi bir cesareti gösteremiyor” ifadelerini kullandı.

“Konsomatris kalp krizi geçirdi”

Geçtiğimiz günlerde Alayköy’de bir gece kulübünde konsomatrisin ölümünü anımsatan Gece Kulübü Patronu, ölüm sebebinin araştırılmadığını dile getirirken, bahse konu kadının kalp krizinden öldüğünü ve kadınların adaya geldiği zaman full check-uptan geçmesi gerektiğini belirterek, adaya giriş yaptığında kadının sağlık kontrolünün yapılıp yapılmadığını sorguladı. Hastane olarak bu kontrollerin yapılmadığını savunan Kulüp Patronu, gerekli kontrollerin yapılması halinde kadının kalp krizi geçirdiğinin rahat bir şekilde görülebileceğini aktarırken, “Demek ki ya siz sormadınız, ya da kontrollerini doğru düzgün yapmadınız” dedi.

“Yaptığınız şovmenliktir”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve diğer yetkililerin fuhuş ve gece kulüpleri bağlamında yaptıkları açıklamaları değerlendiren Gece Kulübü Patronu, “Kadın köleliği var dediniz, televizyon ve gazetelerde yazılar yazdınız; denetledim ve bu sebeplerden kapattım dediniz. Sen Belediye Başkanı olarak çıkıp böyle erkekçe konuşuyorsun, yazdığınız belgede ‘çevre kirliliği’ olarak belirttiğiniz kapatma sebebine karışmak belediye olarak sizin değil, Çevre Dairesi’nin hakkıdır. Rahatsızlık olursa da müzik vs olur, ki yoktu, buna da karışmak sizin hakkınız değildir. Denildiği gibi kadınları korumak vs amacıyla kapatma yapılmadı. Sizin yaptığınız tam olarak şovmenliktir. Hadi evraklara cevap verin” ifadelerini kullandı.

“Bunlar Avrupalıdır, bunlarda utanma yok”

Tüm bunların ardından bazı politik şahısların ‘Gece kulüplerini, bet ofislerini ve gazinoları kapatma gibi bir düşüncemiz yoktur, sadece güzelleştirme yapılacak’ açıklamalarına yanıt veren Kulüp Patronu, konuşmasında “Biz de yapın dedik, umurumuzda değildir zaten. Bir tanesi de çıkıp, ‘kadınları gece kulüplerinde tutmayacağız, Avrupa’daki gibi Lefkoşa’da evlerin içerisinde kalacaksınız’ diyor. Daha önce meskun mahal içindeydik, rahatsızlık vermesin diye yasa geçti ve mecbur dışarı yaptık. Şimdi tekrar aynı olay mı olacak dedik, evet dediler. ‘Sizin evlerinizin yanında kiraya tutalım, bakalım siz rahatsız olacak mısınız?’ dedim, kimse cevap veremedi. Bu insanlar Avrupalıdır, utanma diye bir şey yoktur ve balkona güneşlenmeye nasıl çıkacakları belli olmaz, rahatsız olmayacak mısınız?” ifadelerine yer verdi.

“Memurların ve vekillerin maaşını ödüyoruz”

Gece kulüplerini kapatma gibi bir durumun söz konusu olamayacağının altını çizen Gece Kulübü Patronu, “Önce siz Surlariçi’nde merdiven altında yapılanları, Bellapais’teki, Çatalköy’deki evleri, okulları denetleyeceksiniz, otoban kenarlarındaki talebeleri temizleyeceksiniz” dedi. Kurallara uyulmadığı zaman kulüplerin denetlendiğini aktaran Kulüp Patronu, yasaya göre önce ihtar, 2’ncide 2 aya kadar kapatma cezası, 3’üncüde de 500 bin TL’ye kadar ceza verildiğini ancak tamamen kapatma durumuna girildiği anda kendilerine tazminat verileceğini dile getirdi. Gece kulüplerinin toplamının verdiği vergi olarak yıllık 3.2 milyon TL ödendiğini kaydeden Gece Kulübü Patronu, “Nereden bakılsa bu vergiler 1-2 aylık memurların ve vekillerin maaşını ödüyoruz” dedi.

Haberal Kıbrıslı