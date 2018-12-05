"KADINLAR ŞİKAYETLERİNİ ALO 155 HATTINA BİLDİREBİLİR"

Başbakan Tufan Erhürman, 26 Kasım’da faaliyete başlayan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Erhürman kadınlara her türlü şiddette karşı şikayetlerini ALO 155 hattına bildirebileceklerini duyurdu.

Erhürman, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şubeye 4 Aralık tarihine kadar 40 şikayet bildirildiğini duyurdu.

Erhürman, “Bunların 22’si Lefkoşa’dan, 9’u Gazimağusa’dan, 4’ü Girne’den, 2’si Güzelyurt’tan, 3’ü İskele’den. Ekim ayına kadar polise ulaşan şikayet sayısı toplam 205 idi.8 günde bu rakamın % 20 ‘si kadar daha şikayet yapıldı” dedi..

Şiddet konusunda şikayeti bulunan kadınların bunu geç kalmadan polise aktarmalarının önemine işaret eden Başbakan, “şikayetler ALO 155 hattından bildirilebilir” dedi.