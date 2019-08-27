KADINLAR TEK YÜREK OLDU

Kadın Meclisleri Platformu Gazimağusa CL Meydanında, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eşi tarafından öldürülmesini ve kadına yönelik şiddet olaylarını karşı protesto etti.



Kadın Meclisleri Üyeleri adına konuşan Elif Gözübüyük ve İlayda Öner yaptığı açılamalarda “Bugün burada son sözleri “Ölmek İstemiyorum” olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede, bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun ‘anne lütfen ölme’ feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü.



Bunları kadınlara reva görenler utansın. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün. Yetkisi olup, kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kapırdatmayanlara, Emine’nin ‘Ölmek İstemiyorum’ sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut’un öldürülmesi, ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyor.



KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEBİLİR



Kadın cinayetleri, kadınların her gün yaşadıkları şiddet; kadına yönelik şiddetin çözümü olan İstanbul Sözleşmesi’ne 6284 sayılı koruma kanununa kadınların nafaka hakkına yapılan saldırıların; kadınların boşanmasının zorlaştırılmasının, toplumsal cinayet eşitliğinin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının, kadın düşmanı politikaların sonucudur.



İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284 sayılı kanuna saldırıyoruz; ‘yuva yıkan yasa’diyorsunuz. O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalar. Kadınların hayata kalması için bir şifre artık herkes kararını verecek; ya kadınların öldürülmeden, şiddet görmeden yaşamaları için kadınların yanında yer alacaksınız; ya da saldırılarınıza devam edip Emine Bulut’u, Özgecan Aslan’ı öldürülenlerin yanında yer alacaksınız. Kadın cinayetleri afet değildir, cinayetlerini durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut adım atılmadan geçen bir gün bile artık fazla.



Yıllardır söyledik, mücadelesini verdik; elbette ki mücadeleye devam edeceğiz. Artık hükümette kadın cinayetlerini durdurmak için siyasi iradesini ortaya koymalıdır. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktie, eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma kanununu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul sözleşmesinin sunduğu:



-Şiddeti önleme,

-Şiddetten koruma,

-Etkin kovuşturma,

-Kadınları güçlendiren politika yükümlülükleri yerine getirmelidir.



Nasıl ki Özgecan'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa, Emine'nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin son bulmasında bir dönüm noktası olsun. Çocuğunun gözleri önünde öldürülen, 'ölmek istemiyorum' diye haykıran Emine Bulut bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır. Son sözleri tüm kadınların sözüdür. Bizi çözüme kavuşturacak ise ancak ve ancak sürekli ve örgütlü mücadelemizdir. Mücadelemizle öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız. KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ” ifadelerini kullandı.

