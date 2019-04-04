KADINLARA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da açtığı sahte Facebook hesabından birçok kadına cinsel içerikli mesajlar yollayan Bekir Yiğit tutuklandı.

Mağusa’da, açtığı sahte “Facebook” hesabından birçok kadına cinsel içerikli mesaj yollayan Bekir Yiğit tutuklandı. Baş harfleri S.E.K olan kadına “Messenger” üzerinden defalarca cinsel içerikli mesaj yollayan ve S.E.K’nin şikayeti üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Bekir Yiğit, suçlamaları kabul ederken, telefonunda yapılan incelemede ise birçok kadına daha aynı şekilde cinsel içerikli mesaj yolladığı tespit edildi. “Cinsel taciz” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yiğit aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yüzlerce cinsel içerikli mesaj tespit edildi

Meselenin takikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Bekir Yiğit’in 2018 yılı Şubat ayı ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında kullanmakta olduğu Sercan Toz isimli sahte “Facebook” hesabından baş harfleri S.E.K olan kadının kullandığı “Messenger”a defalarca kez cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini açıkladı. S.E.K’nin 1 Nisan 2019 tarihinde olayı polise bildirdiğini ifade eden Hafız, zanlının 2 Nisan 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Hafız, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun alınıp incelendiğinini söyleyerek, yapılan incelemede zanlının “Messenger” üzerinden birçok bayana yüzlerce aynı cinsel içerikli mesajları attığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Hafız, zanlının

2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Bekir Yiğit’in tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verd