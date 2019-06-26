Kadınlarda daha fazla görülüyor, zaman içerisinde ilerleyebilir!

“Halluks Valgus” latince bir kelime olup halluks ayak başparmağı, valgus ise dışarı doğru anlamına gelir. Kadınları çok daha fazla etkileyen bu deformitede ayak başparmağının uç bölümü dışarı doğru döner ve bu nedenle parmağın iç tarafındaki kemik belirgin hale gelir.

Halluks valgus probleminin kesin tespit edilmiş bir sebebi yoktur. Genetik olduğu varsayımları olsa da kesin olarak ispatlanmış değildir, fakat ayakkabı kullanımıyla yakın bağlantılı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu tespiti en çok doğrulayan bulgulardan birisi de ayakkabı kullanımının olmadığı birçok Afrika yerli kabilelerinde bu rahatsızlığın yok denecek kadar az görülmesidir. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla ve moda takibinin oluşturduğu etkiyle, dar burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı kullanmalarıyla bu deformitenin sıklığının arttığı bir gerçektir.

ZAMAN İÇİNDE İLERLEYEBİLİR

Halluks valgus zaman içerisinde ilerleyen bir deformitedir. Bu nedenle her deformite aynı ciddiyette değildir. Bu derecelendirmede hastanın şikayetleri önemli olsa da asıl belirleyici olan açılardır. Başparmak kemikleri arasında ortama 10 derecelik bir açı normal kabul edilirken, 20 dereceye kadar olan halluks valgus hafif, 20-35 derece orta, 35 derece üzeri halluks valgus ise ileri dereceli olarak sınıflandırılır. Hastaların büyük çoğunluğu görüntüden rahatsızlık duyarak başvursa da asıl şikayet ağrıdır. Parmağın dışarı dönmesiyle iç tarafta olan kemik çıkıntının ayakkabı vurmasıyla kızarması, şişmesi ve ağrı oluşturması en sık görülen şikayettir. Zaman içerisinde deformitenin artmasıyla ayak tabanında nasır oluşumları ve diğer parmaklarda da bozulmaların oluşması görülebilir.

RAHAT AYAKKABI KULLANIMI ÖNEMLİ

Rahatsızlığın başlangıç dönemlerinde kalıcı olarak rahat ayakkabı kullanımı hem ağrının geçmesi hem de deformitenin ilerlememesi için şiddetle tavsiye edilir. Ayakkabı vurması sonucu oluşan kızarıklık ve ağrı için buz uygulaması faydalıdır. Parmak arası makara veya gece ateli kullanımı önerilen tedavi yöntemlerinden olsa da hem kullanım zorluğu hem de faydasının tartışmalı olması nedeniyle tercih edilmemektedir. Her iki ayak başparmağına lastik geçirilerek dışa doğu yapılacak olan germe egzersizleriyle parmak kasları güçlendirilebilir ve bu egzersizlerden fayda sağlanabilir. İlerlemiş ve her türlü rahat ayakkabı kullanımına rağmen devam eden ayak deformitelerinde cerrahi tedavi kesin ve tek çözümdür. İlerlemiş çıkıntı diğer parmakları da bozabilir. Bu nedenle ihtiyaç olan durumlarda sorunun cerrahi yöntemlerle çözülmesi düşünülmelidir.



