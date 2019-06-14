Prof. Dr. Bülent Berker, kadınlarda miyom problemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, Histerektominin çocuk isteği olmayan, menopoza yaklaşmış ve ilaçla tedaviyle yanıt alınamamış ve belirti veren kadınlar için kesin tedavi şekli olduğunu ifade ederek, “Histerektomi karından, laparaskopik veya vaginal yolla yapılabilmektedir. Kişinin bireysel tercihlerinin de değerlendirilmeye alınması gerekir. Üreme kapasitesini koruma isteği hiç olmasa dahi, birçok kadın rahimlerini korumak istemektedirler. Kadınlara tercihlerine saygılı olunarak tüm tedavi seçenekleri ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Hastanın üreme kapasitesini koruma isteği varsa, miyomektomi tek tercihtir. Miyomektomi karından, vajinal yolla, laparaskopi ile veya histeroskopi ile yapılabilmektedir. Miyomların tekrarlama riskinin olabildiği ama her tekrar eden miyomun tekrar ameliyat edilmesi gerektiği anlamına gelmediği hastalara anlatılmalıdır. Bebek sahibi olmak isteyen hastalarda ameliyattan önce gerekli tüm değerlendirme ve hazırlıklar yapılarak miyomektomi sırasında rahim mutlaka korunmalıdır” dedi.

Gebelikte miyomların klasik olarak büyüdüğünü kaydeden Prof. Dr. Berker, “Ancak, bazı geniş çalışmalarda bazı miyomların büyüdüğü, buna karşın bir kısmının ise değişmeden kaldığı ve hatta küçüldüğü gözlenmiştir. Yani gebeliğin miyomlar üzerine değişken ve tahmin edilemeyen bir etkisi olmaktadır. Bugün için gebelikte miyomların büyük bölümünün büyümeden kaldığı düşünülmektedir. Gebelikte büyük olmayan miyomların belirgin zararı yoktur. Ancak, büyük miyomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir yerde olabilir. Miyomlar düşük ve erken doğum riskini artırabilir. Miyomların eşin önde gelmesi, sezeryan operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini arttırdığı bilinmektedir.Gebelik öncesinde miyomektomi ameliyatı olanlarda doğum eylemi sırasında düşük bir ihtimal olsa da rahim yırtılması riskinin bilinmesinde fayda vardır. Laparoskopik miyomektomilerden sonra da doğum sırasında rüptür riski olabilir ancak işlemin laparoskopi ile yapılmasının bu riski artırıp artırmadığı henüz açık değildir” ifadelerini kullandı.