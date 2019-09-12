Kadınların %5'i bu süreçten geçiyor!

Menopoz öncesi belirtileri nelerdir? Menopoz tedavisi…

Menopoz, yumurtalıklar yaşlandıkça oluşan ve daha az üreme hormonu üreten doğal bir süreçtir. Yaşamın normal bir parçasıdır ve bir hastalık ya da durum olarak kabul edilmez. Çoğu kadın menopozda bazı semptomlar yaşar. Bu semptomların süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Peki, Menopoz öncesi belirtileri nelerdir?

Kadınların yaklaşık olarak yüzde 5’i 40 ile 45 yaşları arasında menopoza giriyor. Buna erken menopoz deniyor. Peki, erken menopoz belirtileri nelerdir? Menopoz tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

MENOPOZ HAKKINDA

Menopoz, bir kadının doğurgan olmaktan çıktığı veya adetlerin kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanır. Çoğu hastada kalıcı olarak adet kesilmesinden önce adet araları açılır. Hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Bir grup hastanın ise aşırı adet görme şikâyeti olur. 40 yaşından önce menopoz gerçekleşirse buna erken menopoz denir.

Menopoz üç döneme ayrılır

Premenopoz

İlk belirtilerin görüldüğü dönemden menopoza kadar geçen süreyi kapsar. Yumurtalıklarda folikül aktivitesi yavaşlar. Adetler düzensizleşir. Bu süreç birkaç ay ya da yıl sürebilir.

Menopoz

En son adet kanamasının görüldüğü dönemdir.

Postmenopoz

Menopozdan yaşlılık dönemine kadar süren 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının postmenopoz olabilmesi için 12 aydır adet görmüyor olması gereklidir.

Menopozun oluşum biçimine göre de sınıflandırılması şu şekildedir:

– Doğal menopoz

– Erken menopoz: 45 yaşından önce oluşan menopoza erken menopoz denir. Sebebi belli olmayan durumlar, otoimmün hastalıklar, radyoterapi, kemoterapi, enfeksiyonlar, çevresel nedenler, kürtaj ve düşükler, sık gebelik, aşırı şişmanlık, hipotiroidizm gibi sebeplerle oluşabilir.

– Cerrahi menopoz: Bazı operasyonlar zamanından önce menopoza girmeye neden olabilir. Adet gören bir kadının yumurtalıkları cerrahi olarak çıkarılırsa adet kesilir ve menopoz gelişir. Radyasyon tedavileri menopoza yol açabilir. Kanser kemoterapileri esnasında görülen yumurtalık fonksiyon kayıpları geri dönüşümlüdür.

MENOPOZ ÖNCESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Adet düzensizlikleri

– Yumurtlamada azalma

– Ateş basmaları

– Aşırı terleme

– Depresif ruh hali

– Uyku problemleri

– Gerginlik, sinirlilik

– İştahta artış

– Konsantrasyon güçlüğü

– Yüzde kızarma

– Nabızda artış

– Baş ağrısı, baş dönmesi

– Sıcak basması

– Öz güven azlığı

– Unutkanlık

– Dikkatsizlik

– Yorgunluk

– Cinsel istekte azalma

MENOPOZ TEDAVİSİ

Genellikle tüm kadınlar menopoz semptomlarını hafifletmek için tedavi istemez , ancak semptomları özellikle rahatsız edici olduğunda tedavi almayı kabul ederler.

Menopoz semptomları için ana tedavi hormon replasman tedavisidir (HRT), ancak bazı semptomlar için başka tedaviler de mevcuttur.

– Hormon replasman tedavisi (HRT)

Hormon replasman tedavisi (HRT) östrojen takviye tedavisidir. Hastaya düzenli olarak östrojen ve progesteron içeren ilaçlar verilir. Hormon tedavisinin amacı menopozla birlikte artan osteoporoz ve kalp-damar hastalıkları sıklığını azaltmaktır. Hormon tedavisinin bazı kadınlarda sık görülen sıcak basması, terleme, çarpıntı ve halsizlik gibi belirtilere de faydası vardır. Hormon replasman tedavisi menopoza bağlı kemik kaybını önler ve kemik kitlesini artırır. Buna bağlı kırık riskinde azalma olur. Kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Tedavi cinsel yaşam üzerinde de olumlu etki gösterir. Ağız kuruluğu, ağızda kötü tat ve diş çürüklerinde azalma olur.

HRT, menopoz semptomlarını, özellikle de sıcak basmaları ve gece terlemelerini hafifletmede son derece etkilidir, ancak meme hassasiyeti, baş ağrısı ve vajinal kanama dahil olmak üzere birçok yan etkisi vardır . Ayrıca bazı kadınlarda kan pıhtılaşması ve meme kanseri riski artışı ile de ilişkilidir.

Bazı kadınlarda, bazı tipte meme kanseri olanlar veya meme kanseri riski yüksek olanlar gibi HRT önerilmez.