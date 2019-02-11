Kadınların hayat kalitesini etkiliyor!

Ağrılı adet görme (dismenore) nedir? Ağrılı adet görme nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Ağrılı adet krampları yani tıp dilinde dismenore uterus (rahim) kasılmalarının neden olduğu adet krampları için tıbbi bir terimdir. Birincil dismenore sık görülen menstrüel (adet) krampları ifade ederken, ikincil dismenore üreme organlarındaki bozukluktan kaynaklanır. Her iki tip de tedavi edilebilir. Şimdi ağrılı adet görme ile ilgili merak edilenlere bir göz atalım… Ağrılı adet görme nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Adet döneminde ya da hemen öncesinde kasıklarda, karın bölgesinde ortaya çıkan ve bazen günlük aktiviteleri kısıtlayacak kadar şiddetli olan dismenore yani ağrılı adet görme nedir? Ağrılı adet görme (dismenore) nedir? Ağrılı adet görme nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AĞRILI ADET GÖRME (DİSMENORE) NEDİR?

Dismenore adet kanaması için tıbbi terimdir. İki tür dismenore vardır: “birincil” ve “ikincil”.

Birincil dismenore, tekrarlayan (geri dönüş) olan ve diğer hastalıklardan kaynaklanmayan yaygın menstrüel kramplardır. Ağrı genellikle 1 veya 2 gün önce veya adet kanaması başladığında başlar ve alt karın, sırt veya uyluk bölgelerinde hissedilir. Ağrı, hafif ila şiddetli olabilir, tipik olarak 12 ila 72 saat sürebilir ve bulantı ve kusma, halsizlik ve hatta ishal ile birlikte olabilir. Yaygın adet krampları genellikle bir kadın yaşlandıkça daha az ağrılı hale gelir ve kadının bebeği varsa tamamen durdurabilir.

Sekonder dismenore, kadının üreme organlarında endometriozis, adenomiyoz, uterus fibroidleri veya enfeksiyon gibi bir rahatsızlığın neden olduğu ağrıdır. Sekonder dismenore ağrısı genellikle adet döngüsünde daha erken başlar ve sık görülen adet kramplarından daha uzun sürer. Ağrıya genellikle bulantı, kusma, halsizlik veya ishal eşlik etmez.

AĞRILI ADET GÖRME NEDENLERİ

Adet krampları, uterusta prostaglandin adı verilen bir kimyasal maddenin kasılmasından (sıkılmasından) kaynaklanır. Bir bebeğin büyüdüğü rahim, bir kadının adet döngüsü boyunca daralır. Adet sırasında uterus daha güçlü bir şekilde büzülür. Rahim çok güçlü bir şekilde kasılırsa, yakındaki kan damarlarına karşı baskı yaparak rahim kas dokusuna oksijen beslemesini kesebilir. Ağrı, kasın bir kısmı oksijen beslemesini kısaca kaybettiğinde ortaya çıkar.

İkincil dismenore menstrüel kramplara nasıl yol açar?

Sekonder dismenore nedeni olan adet ağrısı, kadının üreme organlarındaki bir hastalıktan kaynaklanır. Sekonder dismenore neden olabilecek durumlar:

Endometriozis: Uterusu kaplayan dokunun (endometriyum) uterusun dışında bulunduğu bir durum.

Adenomyoz: Uterusun astarının uterusun kasına doğru büyüdüğü bir durum.

Pelvik inflamatuar hastalık: Rahimde başlayan ve diğer üreme organlarına yayılabilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon.

Servikal darlık: Uterusa açılan açıklığın daralması.

Fibroidler (iyi huylu tümörler) – Uterusun iç duvarında yetişirler.

AĞRILI ADET (DİSMENORE) BELİRTİLERİ

– Alt karında ağrı veya kramplar

– Baş ağrısı

– Bulantı – kusma

– Baş dönmesi

DİSMENORE TEDAVİSİ

Evde uygulanacak tedaviler

Evde bakım tedavileri ağrılı adet dönemlerini hafifletmede başarılı olabilir ve şunları içerebilir:

– Pelvik bölgesine ve sırta sıcak su torbası uygulaması

– Karın bölgesine masaj yapmak

– Ilık banyo yapmak

– Düzenli fiziksel egzersiz

– Hafif ve besleyici yemekler

– Gevşeme teknikleri veya yoga uygulamaları

– Beklenen süreden birkaç gün önce iltihap önleyici ilaçlar kullanmak

– B-6 vitamini, B-1 vitamini, E vitamini, omega-3 yağ asitleri, kalsiyum ve magnezyum takviyeleri almak ve şişkinliği önlemek için tuz, alkol, kafein ve şeker alımını azaltmak

– Bacakları kaldırarak veya dizler bükülmüş olarak yatmak

Tıbbi tedavi

Evde tedavi adet ağrınızı gidermezse, bazı tıbbi tedavi seçenekleri vardır. Tedavi, ağrınızın şiddetine ve altında yatan nedene bağlı olacaktır. PID veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ağrıya neden oluyorsa, doktorunuz enfeksiyonları temizlemek için antibiyotik yazacaktır. Bunlar:

Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler)

Ağrı kesiciler

Antidepresanlar

Cerrahi

Endometriozis veya uterus fibroidlerini tedavi edebilir. Diğer tedavi seçenekleri başarılı olmamışsa, bu bir seçenektir. Ameliyat endometriozis implantlarını, uterin fibroidleri (miyom) veya kistleri çıkarır.

Nadir durumlarda, diğer tedaviler işe yaramadıysa ve ağrı şiddetliyse, bir histerektomi (uterusun cerrahi olarak çıkarılması) bir seçenektir. Histerektomi olduğunuzda, artık çocuk sahibi olamayacağınızı bilmelisiniz. Bu seçenek çocuk sahibi olmayı planlamayan ya da çocuk doğurma yıllarının sonunda olan kadınlarda kullanılır.