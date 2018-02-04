Kadınların yüzde 44'ü sahte!

İngilizler açıkladı: Kadınların yüzde 44'ü Instagram'da paylaştığı kusursuz yüze gerçek hayatta sahip değiller! Evet, sivilceyle de uyansak, uykusuzluktan göz altlarımız perişan bile olsa, cilt lekelerimiz ve hatta kırışıklıklarımız alıp başını gitse bile, Instagram’ın en beğenilen yüz güzelleştirme programları sayesinde rahat rahat fotoğraf çekilip, sosyal medya hesaplarımızdan bunu kolayca paylaşabiliyoruz. Tamam etrafı kandırdık. Sosyal medyada çok güzeliz. Peki ya gerçek?

Bütün kadınların hayali aynı…

Pırıl pırıl ciltler, buğulu gözler, bembeyaz dişler…

Instagram filterlerindeki kusursuz cilde, gerçek hayatta sahip olabilmek için; ilk önce sağlıklı beslenmek ve stresten arınmış olmak…

Daha sonra da; OxyGeneo cilt bakımı yaptırıp cildi tertemiz yapmak, üzerine güneş lekeleri, doğum sonrası lekeler, sivilce lekeleri gibi sık rastlanan lekelerimizden kurtulmak için Leke Tedavisi yaptırmak, şiş ve mor göz altlarımızdan kurtulmak için de Göz Altı Dolgusu vs. yaptırmamız gerekiyor.

Fakat bunları yaptırabilmek için hem vaktimizin hem de paramızın olması gerekli.

İngiltere’de geçtiğimiz hafta yapılan bir anket; kadınların doğal ortamda doğal bir güzelliğe sahip olmaktansa sosyal medya üzerinden sanal güzelliğe sahip olmayı tercih ettiklerini gözler önüne serdi.

İngilizlerin yüzde 44’ü Instagram filtrelerini kullanmaya başladıklarından beri, cilt bakımı yaptırmadıklarını itiraf etti!

Yapılan anket İngilizleri şaşırtmadı!

İnstagram’ı açtığımızda herkes güzel, herkes kusursuz.

Peki ama gerçeklik ne olacak?