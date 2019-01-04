"Kadınlık onurunu gururunu ayaklar altına alıp..."

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla şarkıcı Seren Serengil'in hemcinsleri için gerçekleştirdiği 'dolgu' çekilişine göndermede bulundu.

Şarkıcı Seren Serengil, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve kocası tarafından aldatıldığı için ayrılmak zorunda kalmış takipçileri arasında yapılacak bir çekilişle içlerinden birine kendi doktoru tarafından dudak, burun ve çene dolgusu yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili kendisine yapılan eleştirel yorumlara esprili cevaplar verdiği görülen Serengil’e bir eleştiri de eski model Deniz Akkaya’dan geldi. Böyle bir çekiliş yaparak Seren Serengil’in hemcinslerini aşağıladığını söyleyen Deniz Akkaya ayrıca böyle bir işe alet olanları da eleştirdi. İşte Deniz Akkaya’nın o paylaşımı: