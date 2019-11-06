KAFAYI ÇEKTİ UÇTU!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Mağusa’da, önceki gece meydana gelen kaza sonrasında, kaza esnasında uyuşturucu içtiği öğrenilen zanlı Ertuğrul Öksüz tutuklandı. DAÜ önünde, önceki akşam, yönetimindeki JR 835 plakalı aracı ile 2 araca çarpan ve ardından ME 333 plakalı aracın üzerine çıkarak durabilen zanlı Ertuğrul Öksüz, kaldırıldığı hastanede polise verdiği ifadesinde kaza esnasında yanında bulunan kız arkadaşı T.T ile birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiği öğrenildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Öksüz aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Araçta uyuşturucu içtiğini itiraf etti

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Ertuğrul Öksüz’ün 4 Kasım 2019 tarihinde, yönetimindeki JR 835 plakalı araçla DAÜ önünde kaza yaptığını belirtti. Zanlının yaptığı kazanın ardından hastaneye kaldırıldığını belirten Kavaz, zanlıdan hastanede yapılan soruşturmada suçunu kabul ederek ifade verdiğini ve kız arkadaşı T.T ile araçta uyuşturucu içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Kavaz, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda yapılan ilk incelemede aranmakta olan T.T ile aralarında uyuşturucu alışverişi hakkında yazışmaların tespit edildiğini açıklayarak, telefonun detaylı incelenebilmesi için DATA İnceleme Uzmanına gönderileceğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve T.T’nin arandığını belirten Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Ertuğrul Öksüz’ün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.