Kafesin içine koydukları aslanlara aylarca bir parça bile et vermediler, sonra olanlar korkunç

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesindeki kafese konulan aslanlara bir parça bile et verilmedi. Aylar sonra iskelete dönen aslanların son görüntüsü, görenleri dahi korkuttu.

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesinde aslanlara yapılan muameleme, dünya genelindeki hayvanların tepkisini çekti. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Wild at Life tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

BİR PARÇA BİLE ET VERMEDİLER

Hayvanat bahçesi yetkilileri, aylarca aslanlara bir parça bile et vermedi. Besin yetersizliği nedeniyle güçsüzleşen aslanlar, bir deri bir kemik kaldı.

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesindeki kafese konulan aslanlara bir parça bile et verilmedi. Aylar sonra iskelete dönen aslanların son görüntüsü, görenleri dahi korkuttu.

Nijerya'daki bir hayvanat bahçesinde aslanlara yapılan muameleme, dünya genelindeki hayvanların tepkisini çekti. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Wild at Life tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

BİR PARÇA BİLE ET VERMEDİLER

Hayvanat bahçesi yetkilileri, aylarca aslanlara bir parça bile et vermedi. Besin yetersizliği nedeniyle güçsüzleşen aslanlar, bir deri bir kemik kaldı.

Hsberler.com