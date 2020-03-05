Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. 2019'da birçok olayı bilen kahinin, binlerce insanın canını alan koronavirüs ile ilgili kehaneti gündeme geldi. Baba Vanga, söz konusu kehanetinde gizemli bir hastalığın milyonlarca insanın canına mal olacağına işaret etmiş.

1911 yılında Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Baba Vanga, dünyanın en ünlü kahinlerinden biri. Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.