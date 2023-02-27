Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Ekinözü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Ekinözü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
ADIYAMAN'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde halk kısa süreli panik yaşamış, sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti.
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