Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

A+A-

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Ekinözü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Ekinözü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

ADIYAMAN'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde halk kısa süreli panik yaşamış, sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti. 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.