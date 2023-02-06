Kahramanmaraş’ta bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız takımının durumu iyi
Kahramanmaraş’ta bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız takımının durumu iyi
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RT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Türkiye Liselerarası voleybol erkek maçları için Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal Lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif koleji kız voleybol takımları sabah saatlerinde gerçekleşen depremden yara almadan kurtuldu.
Kahramanmaraş’ta bulunan Namık Kemal lisesi erkek voleybol takımı ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız voleybol takımı oyuncuları deprem sonrasında kaldıkları Öğretmenevi’nden dışarıya çıkarıldıkları ve geceyi dışarda geçirdikleri öğrenildi.
Oyuncuların daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından gösterilen güvenli bölgeye alındıkları öğrenildi.
BRT
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