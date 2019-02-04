Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kahreden haber geldi!
Kahreden haber geldi!

Kahreden haber geldi!

Bulundu...

A+A-

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı tespit edildi

İngiltere basını, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazının, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Prömiyer Lig oyuncusu  Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından  tespit edildi. Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava  Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi  açıklamanın yapılacağını belirtti.

--3967571.jpeg

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un  ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti. 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e  yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut  kesilmişti. Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının  başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City  oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu. Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik  sözleşme imzalamıştı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.