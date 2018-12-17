KAHREDEN ÖLÜM!

Yayla köyünde ikamet eden ve bir süre önce beyin sapı tümörü teşhisi konulan 12 yaşındaki Ali Şenbardak hayatını kaybetti.

Küçük Ali, tümör teşhisi ile Türkiye’de tedavi görmüş ve Kasım ayında Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavisine devam ediliyordu.

Bir dönem sosyal medyadan bu zorlu süreçte Ali için duyarlı vatandaşlara yardım çağrısında da bulunulmuştu.