Kahvenin yanında çikolata tüketirseniz...

Ailenizde diyabet hastası varsa, siz de risk altında olabilirsiniz. Diyabet riskini düşürmek için,bilim insanları iki yeni çalışmaya imza attı. Çalışmaya göre Tip 2 diyabetin gelişme riskini azaltmanın yolu, kahve çikolatadan geçiyor. İşte o çalışmaya dair bilgiler...

Bilim insanları, diyabet riskinde olanların ya da diyabet hastası olanlar için 2 yeni çalışmaya imza attı. Özellikle Tip 2 diyabetin gelişme riskini azaltan kahve ve çikolata bilimsel araştırmanın içerisinde önemli bir rol oynadı.

Yapılan deneyde kahve, kan şekeri seviyesini düşürdü

Bilim insanları yaptıkları yeni çalışma doğrultusunda, kahvede daha önce denenmemiş bir bileşiğin, laboratuar farelerinde deney yaparak, hücre işlevini ve insülin duyarlılığını arttırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, Tip 2 diyabeti riski taşıyan fareleri üç gruba ayırdı. Gruplardan ikisi, kahvede bulunan farklı kafestol ile beslendi. Yapılan deneyde kahve, kan şekeri seviyesini düşürdü. 10 hafta sonra, her iki kahve ile beslemeli fare grubunda kan şekeri seviyesinin düştüğü gözlemlendi.

Kakaonun gücü

Diyabetli bir kişinin vücudu yeterli seviyede insülin üretemezken kan şekeri değerleri de düzgün işlemez. Bunun temelinde de insülin üretmekle görevli pankreastaki beta hücrelerinin yetersizliği yatmaktadır.

Ancak, Brigham Young Üniversitesi'ndeki yeni bir çalışma ile bu beta hücrelerin kakaoda bulunan bileşikler sayesinde daha iyi çalıştığı tespit edildi. Kakao bileşiklerinin beta hücrelerinin artan kan şekeri düzeyleriyle başa çıkabilmesi için insülin salgılanma kabiliyetini arttırdığını buldular.

Bu iki çalışmanın sonuçlarıyla güne başlamanız, kan şekerinizi kontrol altında tutmak için etkili olacaktır. Kan şekeri seviyenizi dengede tutmanın ve şeker hastalığını önlemenin diğer yolları ise;

-Yeterince uykunuzu alın.

-Tarçın takviyesi ya da tarçın çubuğu kullanın.

-Yüksek lifli gıdalar tüketin.