Kalbi durduktan 3 gün sonra hayata döndü!

Çin'de doktorların 'mucize' diye tanımladıkları bir olay yaşandı; 26 yaşındaki bir hasta kalbi durduktan 72 saat sonra yeniden hayata döndü.

Çin’de yaşanan olay doktorları şaşırttı. Deutsche Welle’nin haberine göre kalbi duran bir hastanın kalbi 3 gün sonra tekrar atmaya başladı.

26 yaşındaki bir hasta yoğun çarpıntı nedeniyle acile gitti. Bir süre sonra bilincini yitiren hasta, 20 dakika süren kalp masajına yanıt vermedi. Daha sonra doktorların ECMO’ya (kalp ve akciğer yetmezliğinde bu organların görevini üstlenen bir alet) başlandı ancak müdahaleden iki saat sonra hastanın kalbi tekrar durdu. Yoğun bakıma alınan hasta tıbben ölü kabul edilebilecekken, hastanın kalbi durduktan 72 saat sonra yeniden atmaya başladı. Üç gün sonra da hastanın solunumu ve kan basıncı normale döndü.

Vaka ile ilgili konuşan Xu Hao, “Ben her canlının yeniden hayata dönmesi için tüm çabalara değer olduğuna inanıyorum. bu kez sonuç mükemmel oldu.” şeklinde konuştu.