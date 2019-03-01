Kalbiniz vücudunuzu kaldıramıyor olabilir!

Gece sadece yüksek yastıklarla yatabiliyor ve çoğu zaman nefes alamadığınız için uyanıyor musunuz? Merdiven çıkarken, bacaklarınızın kesildiği, nefes nefese kaldığınız oluyor mu? Tüm bunlar basit problemler gibi gözükse de kalbiniz vücudunuzun yükünü taşıyamıyor olabilir.

Bu durumun kalp yetersizliği olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Habib Çil, hastalığın bilinmeyen yönlerini anlattı.

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp performansının azalmasıyla birlikte kalp, vücudun ihtiyacı olan kan miktarını pompalayamamaya başlar. Bu durum akciğer ve vücudun diğer bölgelerinde su toplanmasına yol açar ve kalp yetmezliği gelişir. Genel olarak kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını olumsuz etkileyen veya kalbin işi yükünü arttıran durumlar kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına neden olur.