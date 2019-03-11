Kalça şova çok ağır sözler!

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Hatice'nin podyumdaki halini eleştirdi.

Sosyal medyada sürekli kalçasını öven ve kendisini Jennifer Lopez ile kıyaslayan Hatice, dün modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde boy gösterdi.

Şarkıcısının kalça hareketi ise olay oldu! Seher Dilovan, Hatice'nin bu hareketini Kanal D'deki '2. Sayfa' programında iğneleyici dille eleştirdi.

İŞTE SEHER DİLOVA'NIN TEPKİSİ:

''Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek. Hatice…

Babası başı geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ’ın öğrencisi.

Evet evet oydu, Hatic'’ydi podyumdaki. Bu sefer kıvrak keyifli türkülerini söylemek için değildi orada olmasının sebebi. İnsanlığa dayatılan sistemin sıkışmışlığının sonucuydu bu, ne yapacağını şaşırmıştı.

Yönünü bulamayan bir kuş gibi oraya buraya çarpa çarpa kendisini podyumda buldu, o siyah transparan elbisenin içinde.''