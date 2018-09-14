'Kalçalarını görelim' kavgasında kötü haber

Bir milyonun üzerinde takipçisi olan Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.