"Kalçanı açma seni öldürürüm!"

Bir zamanların türkücüsü Hatice, uzun zamandır sanat hayatıyla gündeme gelemiyor. Bir çıkış yolu arayan türkücü Hatice, geçtiğimiz günlerde manken olarak katıldığı defilede elbisenin kuyruğunu kaldırarak kalçasını göstermiş ve büyük tepki toplamıştı. O tepkilerin ardından modacı Ketenci, katıldığı magazin programında Hatice'ye sitem etti.

Şarkıcı Hatice, önceki hafta Muammer Ketenci’nin defilesinde elbisenin kuyruğunu kaldırarak kalçasını gösterdi. Modacı Muammer Ketenci, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA DELİYE DÖNDÜ!

Hatice’nin defilesinde kalçasını göstermesine sitem eden Ketenci, “Hatice’yi provalarda kalçasını açarsan seni öldürürüm” diye uyardığını söyledi. Ketenci, Hatice’nin program yapımcısına mesaj göndererek “Mahalle polemiğine girmek istemiyorum” sözlerinin üzerine deliye döndü.

“BENİ TOPA KOYARLAR SAKIN YAPMA”

Hatice tarafından kullanıldığını söyleyen Muammer Ketenci, canlı yayında şu sözlerle ateş püskürdü: “Kendi dalımda zirvedeyim. Benimle uğraşan büyüklerim de var. Ben 9 tane ünlü çıkardım defilede. Hatice’yi defileye 1 hafta kala aradım. Çünkü Hatice’nin vücudu var. Şimdiki manken kızlarımıza bu elbiseleri giydirsek berbat olur. Defileye 2 gün kala teklifi kabul etti. Defileden bir gün önce provaya geldim. Provada ‘şuramı açsam’ falan dedi ‘ben de sakın öyle bir şey yapma seni öldürürüm’ dedim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Beni topa koyarlar sakın yapma dedim” ifadelerini kullandı.

“HATİCE’NİN YAPTIĞI ÜÇKAĞITÇILIK”

Ketenci, sözlerine şu şekilde devam etti: “Hatice beni kullandı. Önce kimseye röportaj yapma falan dedi. Sabah kendisi röportaj verdi akşam benim programa çıkmamı engelledi. Allah çocuklarımın bana hayrını göstermesin ki kalçasını açacağını bilmiyordum. Yaptığı resmen üçkağıtçılık. Şu an ona yazıklar olsun diyorum. Hemen yayına bağlasın ben öcümü alayım.

“KAPA ÇENENİ”

Hatice’nin mahalle polemiğine girmek istemiyorum sözlerine sinirlenen Ketenci, “Ya sen ne diyorsun ya? Ben sana izin verdim mi Sen bana sana çıkıp bunlara prim verme diyen ben değilim. Sen benim günahımı alıyorsun. Seninle iyi bir arkadaşlığım vardı sen bana bu cümleyi mi kuruyorsun yazıklar olsun ya. Bir daha benim adımı bile alma seni Instagram’dan siliyorum. Terbiyesiz. Benim seninle yapacak bir reklamım yok kendine gel. Kapa o çeneni otur oturduğun yerde benim canımı sıkma” ifadeleriyle türkücü Hatice’ye tepki gösterdi.