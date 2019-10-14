KALDIRIM TAŞIYLA KASTİ HASAR!

KASTİ HASAR

14.10.2019 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Ortaköy’de E.Z.(E-23), 176 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada yerden almış olduğu kaldırım taşını bir iş yerinin vitrin camına atıp kırmak suretiyle kasti hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.