Kaldırıma çarptı yan yattı
Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, dün meydana gelen trafik kazası...
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Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı
Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre; Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, dün, saat 16:00 sularında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. Kaza, Hamza Obuz’un yönetimindeki DU 630 plakalı araç ile Yakın Doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak, kaldırıma çarpıp yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
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