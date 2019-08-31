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Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet! 1114

Kaldırımda yürüyen ailenin yanından geçen kadın saldırgan bir anda erkek çocuğun yüzünü hedef aldı, ikinci çocuk son anda kurtuldu.