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KALECİK-TUZLUCA GÜZERGAHINDAKİ YOL TRAFİĞE AÇILDI

KALECİK-TUZLUCA GÜZERGAHINDAKİ YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kalecik yol kavşağı ile Tuzluca yol kavşağı arasındaki yol trafiğe açıldı

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Kalecik yol kavşağı ile Tuzluca yol kavşağı arasındaki güzergâhtaki çalışmalar tamamlanarak bugün öğleden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu yol, 1 ocak tarihinde meydan gelen aşırı yağışlar nedeniyle hasar görmüş ve trafiğe kapatılmıştı.

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