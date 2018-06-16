KALIN YOL'DA İLGİNÇ KAZA

Halk arasında “Kalın Yol” olarak bilinen Alayköy – Metehan Anayolu üzerinde bu saba sabah 11:00 civarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 11:00 sıralarında, Alayköy – Metehan Anayolu üzerinde, Yiannos SAVVA (E-52) kullanımında bulunan bisiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam’da sakin Ilıana SKORDI (K-75) yönetimindeki aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.