KALIN YOL'DA İLGİNÇ KAZA
Bir yaralı
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Halk arasında “Kalın Yol” olarak bilinen Alayköy – Metehan Anayolu üzerinde bu saba sabah 11:00 civarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 11:00 sıralarında, Alayköy – Metehan Anayolu üzerinde, Yiannos SAVVA (E-52) kullanımında bulunan bisiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam’da sakin Ilıana SKORDI (K-75) yönetimindeki aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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