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Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam trafiğe kapalı

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam trafiğe kapalı

Polisten açıklama

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Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu ile ilgili polis açıklama yaptı. Yolun bu akşam kapalı olmaya devam edeceğini bildiren açıklama şöyle;

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam da araç trafiğine kapalı olmaya devam edecek. Çamlıbel üzerinden Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin Çamlıbel - Yılmazköy Anayolunu kullanmaları önemle rica olunur.

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