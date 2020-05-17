Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam trafiğe kapalı
Polisten açıklama
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Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu ile ilgili polis açıklama yaptı. Yolun bu akşam kapalı olmaya devam edeceğini bildiren açıklama şöyle;
Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam da araç trafiğine kapalı olmaya devam edecek. Çamlıbel üzerinden Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin Çamlıbel - Yılmazköy Anayolunu kullanmaları önemle rica olunur.
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