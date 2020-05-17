Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam trafiğe kapalı

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu ile ilgili polis açıklama yaptı. Yolun bu akşam kapalı olmaya devam edeceğini bildiren açıklama şöyle;

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu bu akşam da araç trafiğine kapalı olmaya devam edecek. Çamlıbel üzerinden Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin Çamlıbel - Yılmazköy Anayolunu kullanmaları önemle rica olunur.