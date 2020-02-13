Kalorisi az, faydası çok!

Isırgan otu kaç kalori? Isırgan otunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de ısırgan otudur. Peki, 100 gram ısırgan otu kaç kaloridir?

Bilimsel olarak Urtica dioica olarak bilinen ısırgan otu bitkisi, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerine özgüdür ancak Avrupa, Kuzey Amerika, Asya’nın soğuk bölgeleri ve Kanada’da yetişmektedir. Sindirim sisteminden bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok alanda etki sağlayan ısırgan otunun vücuda sağladığı pek çok yararlar bulunmaktadır. Peki, ısırgan otu kaç kaloridir? Isırgan otunun besin değerleri ve kalorisi hakkında merak edilen tüm detayların haberimizde sizler için derledik….

ISIRGAN OTU KAÇ KALORİ

100 gram ısırgan otu yaklaşık 42 kaloridir.

ISIRGAN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: 42 kcal

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şeker: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg