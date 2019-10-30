Kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda bile...

Çocukların kalbinde üfürüm duyulması oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Herhangi bir kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların hemen hemen yarısında masum nitelikli böyle üfürümler duyulabilir. Peki, Üfürüm nedir? Üfürüm belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tüm çocukların yarısından fazlasında, yaşamlarının belli bir döneminde kalp üfürümü görülür. Çoğu kalp üfürümü zararsızdır ve bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmez. Peki, Üfürüm nedir? Üfürüm belirtileri ve tedavisi ile bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÜFÜRÜM NEDİR?

Kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

Masum üfürümler semptomlara yol açmayabilir ve kan, egzersiz, hamilelik veya çocuklarda hızlı büyüme gibi kalpte normalden daha hızlı akarken meydana gelebilir. Anormal üfürüm, doğumsal veya kalp kapak hastalığı, konjenital kalp bozukluğu gibi daha ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir.

Anormal üfürümlere neden olan kalp problemine bağlı olarak, üfürümler nefes darlığı, baş dönmesi veya bayılma, mavimsi bir cilt veya kronik bir öksürük gibi diğer semptomlarla ilişkili olabilir.

ÜFÜRÜM ÇEŞİTLERİ

Kalp üfürümleri genellikle kalbin içindeki anormal kan akışından kaynaklanır. Doğru çalışmayan bir kalp kapakçığı tipik olarak üfürüme neden olur.

Kalp üfürümleri “masum” veya “anormal” olarak sınıflandırılır.

Masum kalp üfürümleri tehlikeli değildir ve genellikle tıbbi müdahale gerektirmez. Diğer nedenlerin yanı sıra anemi, ateş veya hipertiroidizm üfürüme neden olabilir.

Kalbin çalışmasının hangi safhasında duyulduğuna göre üfürüm çeşitleri şunlardır:

Sistolik üfürümler: Kalbin kasılması sırasında duyulurlar.

Diyastolik üfürümler: Kalbin gevşemesi sırasında duyulurlar. Düşük frekanslıdırlar.

Sürekli üfürümler: Kalbin hem kasılması hem de gevşemesi esnasında duyulurlar.

ÜFÜRÜM BELİRTİLERİ

– Morarma

– Sık nefes alma, inleme

– Kilo alamama

– Büyüme gelişmede gerilik

– Sık akciğer enfeksiyonu geçirme

Çocuklarda üfürüm:

– Bayılma ya da bayılacak gibi olma

– Ritim bozuklukları

– Göğüs ağrısı

– Halsizlik, Çabuk yorulma, çömelme

ÜFÜRÜM TEDAVİSİ

Üfürümler tedavi edilmez. Üfürüme sebep olan hastalık (varsa) tedavi edilir. Daha ciddi bir kalp rahatsızlığından kaynaklanıyorsa, doktorunuz bu kalp rahatsızlığı için tedavi önerebilir. Tedavi ilaçlar, kalp kateterizasyonu veya ameliyatı içerebilir. Anormal kalp üfürümlerinde tedavi üfürüme neden olan kalp rahatsızlığının türüne ve ciddiyetine bağlıdır.

Üfürüm eğer bir damar darlığı nedeniyle duyuluyorsa damar darlığını giderdiğinizde kaybolacaktır. Ya da kalpteki bir delikse üfürüme sebep olan deliği kapattığınızda üfürüm artık duyulmayacaktır. Kan akış hızının artması nedeniyle olan fonksiyonel üfürümlerde de mesela kansızlıktan ise anemiyi tedavi ettiğinizde, hipertroidi nedeniyle ise bunu tedavi ettiğinizde üfürüm kaybolacaktır.

Masum üfürümlerde ise tedavi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü zaten sağlıklı bir kalp söz konusudur. Masum üfürümler de ateşli hastalık sırasında daha şiddetli duyulabilir. Ya da zamanla duyulmaz hale gelebilirler.