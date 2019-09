Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Urfalı ve Elazığlı iki öğrenci, aşırı alkol aldıktan sonra Lefkoşa’da bir markette terör estirdi; markette bulunan Ahmet Eray Gündoğmuş’u sebepsiz yere feci şekilde darp etti. Olayda yaralanan Gündoğmuş hastaneye kaldırıldı, saldırganlar İsa Ayyıldız ve Fethi Çelik ise tutuklandı



Ülkede öğrenci olarak bulunan biri Urfalı diğeri Elazığlı iki kişi, Lefkoşa’da bir markette dehşet saçtı, sebepsiz yere basın camiasının tanınmış ismi Diyalog TV yönetmeni Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde darp etti. Olayda yaralanan ve yüzünde dört kırık meydana gelen Gündoğmuş, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından müşahede altına alındı. Medya camiasını ayağa kaldıran olay, Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

ÖNCE SATAŞTILAR SONRA DARP ETTİLER

Aşırı alkol aldıktan sonra Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde bulunan Beren Market’e giden 31 yaşındaki İsa Ayyıldız ve 32 yaşındaki Fethi Çelik, markette rastladıkları Ahmet Eray Gündoğmuş’a önce sataştı ardından da Gündoğmuş’u darp etmeye başladı. Elleri ve ayaklarıyla defalarca Gündoğmuş’un yüzüne, sırtına ve başına vuran zanlılar dakikalarca bu vandallıklarına devam etti.

YANGIN TÜPÜYLE VURUYORDU!

Yaralı halde marketin içine sığınan Gündoğmuş’u kovalayan iki saldırgandan biri, markette bulduğu yangın söndürme tüpünü alarak Gündoğmuş’un başına vurmak istedi ancak market çalışanının araya girmesiyle bu amacına ulaşamadı. Market çalışanın uzaklaştırdığı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde kalan Gündoğmuş ise hastaneye kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Adeta “eşkıyalık” olarak nitelendirilen iki zanlının gerçekleştirdiği saldırı, marketin güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendi. İzleyenlerin tüylerini ürperten görüntülerde zanlılardan birinin Gündoğmuş’u boğazından tuttuğu, diğer zanlının da defalarca yumruk attığı görüldü. Olayın ardından bir eve sığınan İsa Ayyıldız ve Fethi Çelik adlı zanlılar ise, polisin başarılı operasyonu sonucu önceki gece tutuklandı.

BAHANELERİ ŞAŞIRTTI:

“ALKOLÜN ETKİSİYLE OLDU”

Dün mahkemeye çıkarılan saldırganlara üçer gün tutukluluk verildi. Mahkemede söz alan zanlılar sadece “alkolün etkisiyle oldu” demekle yetindi. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 27 Eylül 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Beren Market önünde zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın ve Lefkoşa'da sakin Ahmet Eray Gündoğmuş’un yüzüne elleri ile yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların 27 Eylül 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlılarla ilgili tahkikat henüz yeni başladığını, müştekinin Lefkoşa devlet hastanesinde cerrahi serviste müşahede altında tutulduğunu söyledi.

BİR KİŞİ DAHA ARANIYOR

Polis, mesele ile ilgili olarak ilk nazarda alınacak ifadelerin yanında suç ortağı olduğu düşünülen bir kişinin arandığını belirterek, bu olgular ışığında zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz hakkı verilen zanlılar, olaydan hemen önce tanıştıklarını ve alkolün etkisiyle olayın yaşandığını söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“DERHAL SINIR DIŞI EDİLSİNLER”

Öte yandan bu çirkin saldırı, sadece basın camiasının değil, kamu oyunun da büyük tepkisini çekti. Ülkeye öğrenci olarak bazı gençlerin artık ülkede huzuru kaçırdığına dikkat çeken vatandaşlar, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. İsa Ayyıldız ve Fethi Çelik’in cezasını çektikten sonra derhal ülkeden sınır dışı edilmesini talep eden vatandaşlar, aksi takdirde ülkede bu tür şiddet olaylarının bitmek bilmeyeceğini kaydetti.