Kamera şakası sandı, gerçek çıktı!

Oryantal Asena, 'Evlilik Curcunası' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için gittiği Yalova’da büyük bir sürprizle karşılaştı.

Asena, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yaptığı sürprizi, instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yıllar sonra kuzenine kavuşan Asena'nın açıklaması şöyle: