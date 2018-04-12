KAMERALARA YAKALANDI!

Mağusa’da, Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir odaya girerek, 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat eden İran uyruklu Amirtarokh Variani tutuklandı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da, geçtiğimiz hafta Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda bir odaya girerek 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat eden İran uyruklu Amirtarokh Variani, incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Konu dizüstü bilgisayarın dışında başka bir dizüstü bilgisayar daha sirkat ettiğini itiraf eden zanlı Variani, dün, “Geceleyin ev açma” ve “Sirkat” suçlarından dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlının sirkat ettiği 2 adet dizüstü bilgisayar ise kayıp.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Amirtarokh Variani’nin, 3 Nisan tarihinde saat 20:30 sularında Akdeniz Öğrenci Yurdu’na giderek, 643 numaralı odanın kilitsiz ancak kapalı vaziyetteki kapısını açarak içeriye girdiğini belirtti. 643 numaralı odaya giren zanlının oda içerisinden 1 adet dizüstü bilgisayar sirkat ettiğini belirten Yıldırım, zanlının incelenen kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yıldırım, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını, ancak konu dizüstü bilgisayarın bulunamadığını söyledi. Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini de belirten Yıldırım, zanlının ifadesinde başka bir dizüstü bilgisayarı da sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yıldırım, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Amirtarokh Variani’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yeni Bakış