KAMERALARA YAKALANDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Ayşe Arifoğlu'na ait MS 812 Plakalı Mercedes marka araç dün Gönyeli’de bir işletmenin önünden çalındı. Polis gün içinde çalıntı aracı buldu, konuyla ilgili ise 19 yaşında bir genci tutukladı.

Ayşe Arifoğlu'na ait MS 812 Plakalı Mercedes marka araç dün Gönyeli Kırnı Piliçleri önünden çalındı Aracın sahibi sosyal medya hesabından aracının çalınma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve ACİL yardım istedi.

Araç bulundu çalan tutuklandı

Bu arada, Ayse Arifoglu'na ait MS 812 plakali araba bulundu. Araba sahibine teslim edilirken aracı çaldığı belirlenen 19 yaşındaki A.K. tutuklandı.