KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞI BUGÜN ÖDENİYOR

Kamu çalışanlarının Aralık ayı maaşları bugün ödeniyor.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, emeklilerin Aralık ayı maaşlarının dün ödendiğini, kamu çalışanlarının Aralık ayı maaşlarının ise bugün ödeneceğini duyurdu.

Kalkanlı Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, ödemeyle ilgili kararın yeni yıl öncesinde yaşanacak sıkışıklığı önlemek için olduğunu söyledi.

Kalkanlı, Arife günü yaşanacak sıkışıklığı önlemek, vatandaşların yeni yıl hazırlıklarına ve alışverişlerine imkan sağlamak için pazartesi günü yapılacak Aralık ayı maaş ödemelerinin bugün yapılmasına karar verildiğini, kamudan ve sigortadan emekli olanlar da dün ödendiğini söyledi.