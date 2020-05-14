Kamu görevlileri 15 Mayıs’tan sonra görevlilerinin başında olacak

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 7 saat süren toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.

Özersay, kiralarını ödeyemeyenlerle ilgili bir karar aldıklarını ifade ederek, Nisan ve Mayıs ayında kira ödeyemeyecek olanların 2 aylık kiralarını Mayıs’tan sonraki 6 ay içerisinde ödemeleri kararı aldıkları, mal sahiplerinin de ödemek zorunda oldukları stopajı kiralar öndenince ödemeleri kararı aldıklarını söyledi

Özersay, Bakanlar Kurulu’nda ayrıca üçüncü ülke vatandaşlarının işten durdurulmalarını önleyen karar alındığın söyledi.

Salgın nedeniyle gelirini yitiren vatandaşlara yardım yapılması için ek bir ilave konulduğunu da ifade eden Özersay, dört aylşık bir süre için daha az çalışılması ve daha farklı ücret ve daha farklı yatırımla işten çıkarmayı 6 ay boyunca ile yasaklayan yasa gücünde kararnameyi de bugün yürürlüğe koyduklarını söyledi.

Özersay, İhtiyat Sandığı’ndan KKTC vatandaşlarının 3 ay süre ile her ay iki bin TL avans çekmesini kolaylaştıran bir düzenleme yapıldığını ve bu avansın geri ödemesinin yapılmacağını belirtti.

Kamu görevlilerinin 15 Mayıs’a kadar rotasyona çalışılmasına karar verildiğini ve 15 Mayıs’tan sonra kamu görevlilerinin görevlerinin başında olacağını ancak risk grubundaki kamu görevlilerine göreve gitme yönünde ita amirlerinin esneklik gösterebileceğini söyledi.

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören bireylerin bire bir eğitim hizmetlerinin 18 Mayıs itibarı ile başlasına ilişkin karar aldıklarını ifade eden Özersay, kreşlerin 1 Haziran itibarıyla da başlamasına karar alındığını ancak çalışma koşullarının önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak istişare ile belirleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dersaneler ve etüt merkezleri konusunda da gerekli temas ve istişare ederek bu konuda da ilerleyen zamanda karar alınacağını ifade eden Özersay, kuaför ve berberlerin 20 Mayıs’ta açılmasına karar verildiğini ve buna ek olarak güzelik salonlarının da 20 Mayıs’ta açılmasına karar verildiğini söyledi.

Özersay 15 Mayıs’tan itibaren yarın dahil, gece sokağa çıkma yasağı 22.00-06.00 saatleri arasına alınıyor, bu saat 20 Mayıs’ta 00-00/06.00 olarak yeniden değişeceğini söyledi.

İngiltere’den ve yurt dışından getirilmek istenen cenazeler konusunda da değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Özersay, 1 Haziran’dan itibaren COVİD dışı ölümlerin ülkeye getirilmesine karar verildiğini söyledi.

Pile konusunu da görüştüklerini ve Pile halkının mağduriyetlerinin hangi adımlarla aşılacağı konusunda değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Özersay, Pile konusunda önümüzdeki hafta başka yetkililerle de değerlendirmeler yapıp daha somut söyleme durumunda olabilecekleri umudunu dile getirdi. R