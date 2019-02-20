"KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISINI KABUL ETMİYORUZ"

Resmi Gazetede yayınlanarak halkın bilgisine sunulan ve Kamu Reformu olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na sendikalardan tepki geldi…

Ortak açıklama yapan kamuda örgütlü sendikalar, tasarının mevcut şekliyle kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini göç yasası olarak bilinen Kamu Çalışanlarının aylık maaş ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasadan daha da geri noktaya götürdüğünü ileri sürdü…

Sendikalar, “Kamu görevlileri yasa tasarısını bu şekliyle kabul etmediğimizi vurgular, ilgili yasada bizlerin önerilerini dikkate alarak halkımızın kamu hizmetlerinden daha iyi hizmet alabileceği ve kamuda verimliliği artıracak şekilde düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz” dedi…

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu’nun sendikalar adına yaptığı açıklamada olumlu adımlar atılmaması halinde demokratik her türlü yasal hakkını kullanılacağı uyarısında bulunuldu…

Açıklamaya göre mevcut şekliyle Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı olan sendikalar şunlar:

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası,

KKTC Hizmet Sendikası, Meclis Çalışanları Sendikası, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ile Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası…