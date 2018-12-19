KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda gece geç saatlerde son olarak 6 milyon 166 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) bütçesi görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçeyle ilgili söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler için “Hükümette olan hiçbir zatın, muhalefette olan milletvekillerine bu konuda size cevap vermem yazdım okuyun anlamazsınız zaten demesine iznimiz yoktur” dedi.

Saner Başbakan Tufan Erhürman’ın bu konuda adım atmak durumunda olduğunu söyledi.

Tatar Erhürman’a “Bu bakanı derhal görevden almanız gerekiyor. Böyle bir üslup böyle bir davranış bugüne kadar görülmedi. Buranın bir ağırlığı bir haysiyeti bir onuru vardır siz bunu ayaklar altına alamazsınız” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş bu konuda polemiğe girmeyeceğini kaydetti.

Mevcut KHK Başkanı’nın kurumun itibarını yükselttiğini dile getiren Denktaş bunun belki de başkanın son bütçesi olduğunu kaydederek kendisine göstermiş olduğu hizmetten dolayı KHK’nın itibarını yükseltip şaibeleri ortadan kaldırdığı için teşekkür etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da objektif kriterlere bağlı kararlar verildiğini, KHK itibarının yükseltildiğini söyledi

Tatar, KHK’nın kamudaki çalışmaların güçlendirilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

KHK’nın objektif kriterlerle işe alım yapmaya devam etmesinin önemine değinen Tatar doğru insanların ehliyetli insanların devlete hizmet vermesi temennilerini dile getirdi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da bütün münhallerde mutlaka İskele, Karpazlı bulunduğunu işe alınmalarda orantısızlık varsa bunun nedenlerine eğilmek gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Menteş gündüz de konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e cevap verdi.

KHK konusunda konuşmak üzere hazırlık yaptığını ancak konuşmayacağını dile getiren Gündüz “Biz aptalız bir geri zekalıyız anlamayız o yüzden Zeki bey gelsin yardımcı olsun. Biz katkı koyamayacak kadar aptalmışız yazıklar olsun” dedi.

Konuşmaların ardından KHK bütçesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis çalışmalarına bugün 10.00’da devam edecek.