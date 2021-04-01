Kamu Hizmeti Komisyonundan öğretmenlik sınavları ile ilgili önemli açıklama

Kamu Hizmeti Komisyonu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin uygulanan "ilçeler arası seyahat ve pazar günü tam gün sokağa çıkma yasaklarının" kalkması halinde öğretmenlik sınavlarının ‘24 – 25 Nisan ve 1 – 2 Mayıs ’ tarihlerinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde Öğretmenlik sınavlarını gerçekleştirebilmek için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği hususunda Sağlık Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı talebimize cevaben 31 Mart 2021 tarih ve SAB.0.00-532/03-21/E.2473 sayılı yazısında; “Söz konusu sınavların gerçekleştirileceği ortamın havalandırılmasının sağlanması, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve sınav boyunca koruyucu ekipmanların kullanılması ile; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının bu sınavları elzem ve gerekli görmesi halinde öğretmenlik sınavlarının yapılmasında Bakanlığımızca bir sakınca görülmemektedir.” yönünde görüş belirtmiştir.

Gelinen aşamada;

1. Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca izne tabi olan ilçeler arası geçişlerin serbest bırakılması;

2. Diğer ilk atama mevkileri sınavlarında olduğu gibi Öğretmenlik sınavları da Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildiğinden, Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi uyarınca Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılması;

kaydıyla Öğretmenlik sınavlarının 24 – 25 Nisan 2021 ve 1 – 2 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesine Kamu Hizmeti Komisyonunca karar verilmiştir.

Ancak, yukarıda yer alan iki maddeden herhangi birinin gerçekleşmemesi halinde, öğretmenlik sınavlarının anılan tarihlerde yapılması mümkün olmayacaktır.