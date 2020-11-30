KAMU İHALE (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİNİN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ ONAYLANDI

“UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli’nin Ekonomi Bütçe ve Maliye Komitesi’nde Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi” önerisi ele alındı.

Pandemi nedeniyle, gerekli sağlık alet ve teçhizatların, ilaç ve kitlerin salgın sürecince Türkiye kamu ve kuruluşlarından ihalesiz olarak alınmasını kapsayan önerinin oylanması öncesi söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ihale süreçlerinin uzun sürdüğünü, bu yasanın geçmesinin halk sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.

Pilli, bu şekilde alınacak teçhizat, ilaç ve benzerlerinin daha çabuk ve daha ucuz şekilde alınabileceğini söyledi, gerekli görülürse değişikliklerin komitede yapılabileceğini anlattı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, ilgili taslağın daha önce kendilerine iletildiğini, prensip olarak Türkiye kamu kurumlarından daha ucuza alım yapılmasının ülke maliyesi açısından doğru olduğunu dile getirdi. Burada önemli olanın aynı evsaftaki ürünle ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından yürütülen süreç sonrası ortaya çıkacak rakamdan daha ucuzunun Türkiye’den teklif edilmesi olduğunu anlatan Erhürman, bu şartlar altında sorun olmadığını kaydetti. Erhürman komitede bu değişiklik yapılacaksa oylarının olumlu olduğunu; aksi halde olumlu oy vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak “Ersin Tatar’ın Saraya giderken bir vekalet vermemesi nedeniyle maalesef bu yasa önerisini Sayın Pilli bakan sıfatıyla değil milletvekili sıfatıyla gündeme getirdiği bir noktaya geldik” dedi. İlgili yasa önerisi konusunda CTP’ye bilgi gittiği halde kendilerine bilgi verilmediğini söyleyen ve bu durumu eleştiren Özyiğit, bir oldubitti yaratılmaya çalışılmasını yanlış bulduklarını kaydetti. Özyiğit, bu nedenle ivediliğe ret oyu vereceklerini açıkladı.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da sağlık konusunda ihale süreçlerinin bazen sorun yaratabildiğini dile getirerek pandemi sürecinden geçilirken yapılan bu önerinin hassasiyetlerini anlayabildiklerini dile getirdi. Rogers gerekli çalışmaların komitede yapılmasının mümkün olduğunu, ivedilik talebine olumlu oy vereceklerini, önerilerini komitede sunacaklarını söyledi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da CTP’nin ve HP’nin destek vermesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek ülkenin ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar içinde olduğunu kaydetti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i böyle önemli bir konuyu farklı mecralara çekmekle suçlayan Berova, “Yasama organı burasıdır ve Meclis’e gelen her öneri kimden gelirse gelsin üzerinde düşünülmek kaydıyla komitelerde görüşülür. Bugüne kadar yapılan tüm komite çalışmalarında gerek iktidar gerek muhalefet yapıcı bir şekilde çalışmıştır” dedi. Berova bu yasa önerisinde asgari müştereklerde anlaşılacağına emin olduğunu kaydederek, ilgili öneriyle ilgili bilgi konusunda TDP’ye bilgilendirme yazısı gönderilmiş olması gerektiğini, eğer bu gerçekleşmediyse bunun nedenlerinin incelenmesi gerektiğini anlattı. Komitede bu önerinin görüşülmesi için olumlu oy vereceklerini ifade eden Berova, tüm partilerin, konunun hassasiyeti de göz önüne alınarak görüşülmesi için olumlu oy vermelerini istedi.

ARIKLI

Daha sonra söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC’nin sırtındaki en büyük yüklerden birinin sağlık sektöründeki ilaç vurgunu olduğunu söyledi. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde gerekli tedbirler alınmadığı için milyonlarca TL’lik ilaç vurgunu yapıldığını tespit ettiklerini ancak bu konuda önlem alınmadığını kaydeden Arıklı, normal bir hukuk devletinde en az 30-40 memur hakkında soruşturma yapılacağını ancak bunun gerçekleştirilmediğini kaydetti. Test kitlerine çok yüksek rakamlar ödendiğini söyleyen ve kimlere neden bu kadar para ödendiğiyle ilgili haftaya bir araştırma önergesi sunacaklarını anlatan Erhan Arıklı, direkt alıma hangi mantıkla kim karşı çıkar diye sordu. Arıklı, bu öneriyi getirenleri tebrik ettiğini söyleyerek olumlu oy vereceklerini ifade etti.

ERHÜRMAN

Daha sonra yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ülkede evsafı belirlenmiş şeyin Türkiye’de fiyatı daha ucuzsa zaten ihale düzenlenirken bu rakama göre düzenlenmesi gerekmiyor mu?” diye sordu. Yasamayla yürütmenin ayrı olduğunu ancak İhale Yasası gibi son derece önemli olan yasaların Meclis’e gelme usulünün yasa tasarısı olduğunu çünkü Maliye’nin onay vermesine ihtiyaç olduğunu anlatan Erhürman, “Umarım Maliye Bakanı’nın hayır dediği ama hükümetten bazı vekillerin Meclis’e getirdiği önerilerle karşı karşıya gelmeyiz” dedi. Erhürman, bu gibi önerilerin hükümetten vekillerden gelmesinin normal bir prosedür olmadığını, konu gereği buna çekincelerinin yerine getirilmesi şartıyla onay vereceklerini ancak bu yöntemin sürekli hale getirilmesine onay veremeyeceklerini kaydetti.

Erhürman eğer 1,5 liraya olan ürün 7 liraya alındıysa bunun da incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

BRTK