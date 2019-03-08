KAMU-İŞ GREV VE EYLEM STRATEJİLERİNİ AÇIKLAYACAK

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının, sendikalardan görüş alınmadan “apar topar” Meclis’e gönderildiğini savunan Kamu İşçileri Sendikası bugün basın toplantısı ile grev ve eylem stratejilerini açıklayacak.

Basın toplantısı saat 13.00’te yapılacak.Kamu İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yasa tasarısının ilgili sendikalardan görüş almadan apar topar, Meclis’e gönderilmesinin hükümetin büyük bir ayrıcalık yaptığı görüşünü ortaya koyduğu iddia edildi.

“Kabul edilemez” olarak nitelendirilen tasarının kamu çalışanlarını ve işçilerini köleleştiren ve haklarını gasp eden bir tasarı olduğu savunuldu.Açıklamada, “Kısa bir süreye sıkıştırılmaya çalışılan bu tasarıyı inceleyip Başbakanlığa, Personel Dairesine ve Meclis’e önerilerimizi verdik. Ancak görüş vermemize rağmen olumlu neticeler alamadık” denildi.