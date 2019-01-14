KAMU-İŞ KÜÇÜK'Ü SAYGI VE HÜRMETLE ANDIKLARINI BELİRTTİ

Kamu-İş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ü 35’inci ölüm yıldönümünde saygı ve hürmetle andıklarını belirtti.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Liderimiz Dr. Küçük, Kıbrıs Türklerinin en zor zamanında liderlik görevini üstlenmiş; o zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkını özgür, egemen demokratik şartlarda yaşama, aydınlık ve refah günlere kavuşturmuştur” dedi.

Serdaroğlu, Dr. Küçük’ün her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliği ile toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir lider olduğunu da vurguladı