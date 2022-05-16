Kamu-İş, Mağusa Serbest Liman’da 2 saatlik uyarı grevi yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) , Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde bir takım yasa dışı uygulamalar olduğu iddiasıyla 10.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevine gitti…

Gazimağusa Serbest Liman’daki uyarı grevinde açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, tüm uyarılarına rağmen Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı olduğunu belirttiği uygulamaların devam ettiğini belirterek, kurumun sıkıntı yaşadığını savundu…

Serdaroğlu yönetim kurulunu hiçbir uygulama yapamamakla suçlayarak, “Bizim gailemiz Serbest Limanın geleceğidir, çalışanın geleceğidir” dedi.

Hükümetin öncelikle hal ve faiz yasalarıyla Belediyeler Reformunu geçirmesi ardından Serbest Liman yasasına el atması gerektiğini belirten Serdaroğlu, kurumun 152 bin dolarlık tahsilatını yapamadığını bu nedenle de tazminat ödemekle karşı karşıya kalındığını da iddia etti.

BRT