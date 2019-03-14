KAMU-İŞ TAM GÜN GREV YAPIYOR

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle bugün tam gün uyarı grev yapıyor.

Grev, hastanelerin acil servislerinde görev yapanlarla ambulans sürücüleri hariç, sendikanın örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde 08.00-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Bazı sendikaların da destek belirttiği grevle ilgili bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde ortak basın açıklaması yapılacak.

KAMU-İŞ Genel Sekreteri Devrim Gündüz, grevin en çok Motorlu Araçlar şubesindeki hizmetleri aksatmasını beklediklerini ancak birçok yerde örgütlü olduklarını kaydetti.

KAMU-SEN, KTAMS, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası, TIP-İŞ, VERGİ-SEN, HAZİNE – SEN, MEC – SEN, TEL-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) ve Hava Trafik Kontrolü Sendikası Kamu-İş’in grevine destek vereceğini açıkladı.

Öte yandan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Çaluda ile Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı da Kamu İş’in yapacağı greve destek belirttiler.