Kamu-İş temsilcileri, hademelerin toplu iş sözleşmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Kamu-İş, hademelerin toplu iş sözleşmesi hakkı için bugün Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi.

43 gündür Başbakanlık önünde eylem yapan Kamu İş, Milli Eğitim bakanlığında temizlik ihalesine çıkılacağı gerekçesiyle bakanlık önüne giderek basın açıklaması yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 280 kişilik temizlik ihalesine çıkılacağı duyumunu aldıklarını belirterek, bu ihaleden vazgeçilmesini istediklerini söyledi.

Sendika yetkilileri ve hademeler saat 11.00’de Başbkanlık önünde toplandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendika yetkililerini görüşmeye çağırdı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu basına açıklama yaparak “uzlaşı masasının oluşmasını istiyoruz, yol katetmek istiyoruz ancak henüz bir yol katedemedik” dedi.

Görüşmenin çok da olumlu geçmediğini Başbakanlık çönündeki eylemlerinin devam edeceğini söyleyen Serdaroğlu, eylem hareketliliğinin farklılaşacağını ve okullara taşınacağını da ifade etti.