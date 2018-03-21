"KAMUDA 8 YILDIR ÇALIŞMADAN PARA ALANLAR VAR!"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, kamuda popülizmin ve adam kayırmacılığın had safhada olduğuna dikkat çekerek, “Bugünkü verimsiz yapı yıllardır yapılan yanlışların sonucudur” dedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Mecliste gündeme getirilen kamu görevlileri, kamu kurumları ve kamu yasası ile ilgili Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan değerlendirmelerde bulunarak Milletvekillerinin çok önemli ve doğru noktalara değindiklerini söyledi.

“Vekiller öz eleştiri yapmalıdır”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, ülkemizde popülizmin ve adam kayırmacılığın ileri safhalarda olduğuna dikkat çekerek, “Kamunun geldiği noktada bugüne kadar yapılan popülizm ve adam kayırmacılıktan ileri gelmektedir. Geçtiğimiz gün Meclis’te kamu görevlilerinin içerisinde işe gitmeyenlerin olduğuna dikkat çekilmesi yerindedir ama, vekiller bu konuda kendilerini de eleştirip, özeleştiri yapmalıdır. Benim şahit olduğum olaylardan yola çıkarak bazı vekillerin kişilere yaptığı torpiller doğrultusunda işe alınanlar ve yer değiştirmeler de olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Düşüncem, vekillerin günah çıkarmaya yönelik Meclis kürsüsünde bu konulara değindikleridir” dedi.

“Gerekirse işten atılmalılar”

Kamuda çalışmayan ve işe gitmeyen personelin gerekirse işten atılması gerektiğini savunduklarını vurgulayan Atan, “Kamuda çalışıyor ve maaşını alıyorsa görevine saatinde gelip, saatinde gitmek zorundadır. Kısacası vekillerin bu konuda söylemde değil, fiiliyat göstermesi önemlidir. İşe gitmeyen kamu personelleri anlamında bizimde tespitlerimiz var ve bu noktada 8 yıldır işe gitmeyen personeller olduğunu söyleyebilirim. Benim bu hükümete güvenim tam ve bu konuda girişim yaptıkları içinde arkalarında olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.

“Cezayı da, ödülü de vermeliler”

Atan, “Birçok kamu görevlisi tedirgin durumdadır. Herkes çalıştığı dairelere çağrılmakta ve yerinden oynatılma endişesi yaşamaktadır. Öte yandan kamu şu anda bu nedenlerle yerlerde sürünmektedir. Bu durumdan kurtulmak ve kamuda verimliliğin artırılması için liyakatı da, cezayı da, ödülü de vermek gereklidir” şeklinde konuştu.

“Geçicilerin güvencesi olmaması etkili”

Kamunun verimli olarak çalışmadığı söylemlerine hak verdiğini belirten Metin Atan, “Kamuda geçici işçi yoğunluğu yaşanmakta ve geçicilerle kamu ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Ama geçiciler çalışırken, kadrolu olanların maaşlarını alması, gününde ödenmesi, terfisini alması ve geçicilerin bunlardan yoksun bırakılması, kamuda sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle Kamu reform yasası ve geçicilerle ilgili yasada, geçici olarak çalışanların güvence altına alınması için çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

“Adaletsizlik, personeli çalışmamaya itiyor”

Kamu kuruluşlarının verimsiz kalmasının bir nedeninin de adam kayırmacılıktan dolayı olduğunun altını çizen Atan, “Kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık olması gereklidir. Terfiler dağıtılırken de performansa göre verilmeli tuttukları partiye göre verilmemelidir. Kişilerin partilerine bakılarak çalışmayanlara terfi verilmekte, çalışan ve partisi hükümetin dışında olanlara da az çalışıyor mantığı ile bakılarak performans verilmemektedir. Bu birçok hükümet döneminde yaşanan gerçek bir olaydır ve bu adaletsizlikte kamu görevlilerini çalışmamaya yönlendiriyor” diye konuştu.

“Müdürler görev bölümü yapmıyor”

Atan, sözlerine şu şekilde devam etti; “Kurumların yönetilmesi de sıkıntıdır ve yukarda müdürlük sıfatı ile orada bulunanlar görev bölümü yapmamakta, sorumluluk vermekten kaçınmaktadır. Müdürün yapması gereken, şube amirlerini yönlendirmek ve onlara yapacaklarını söylemektir. Ama bizde görev bölümü yapmak bakanlığın ita amirine yani bakana kalıyor. “Bakan benim işimi çözecek” mantalitesi ile hareket edilmektedir. Ama bakanlar yoğunluktan bu konularla ilgilenemeyebiliyor, kaldı ki bu sorunları müdürler ve müsteşarlar da çözebilmektedir.”

“Şimdiye kadarki en adaletli komisyon”

Meclis’teki Kamu Hizmetleri Komisyonu ile ilgili konuşulanlara da değinen Atan, “Gördüğüm kadarı ile Meclis’te komisyona yüklenilmiştir. Ama bana göre bugüne kadar gelmiş en adaletli komisyon şu anda görev yapmaktadır. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ve ekibi, bugüne kadar herkese adaletli davranış ve herkese layıkı ile terfilerini verip, atamalarını yapmıştır” şeklinde konuştu.

“Yasa 12 yıldır geçemedi”

Kamu Reform Yasasının 2006 -2007’den bu yana 12 yıldır bitti bitiyor, yapıldı yapılıyor diyerek bugüne kadar gelindiğini anlatan Metin Atan, “Bu Reform Yasası için birçok önerimiz de oldu. 152 maddelik bu yeni yasaya bakıldığında, şu anki Kamu yasasının içine 3-5 değişiklik yapılırsa Kamu Reformu yasasına gerek olmadığını söyleyebilirim. Ama bilindiği üzere Mali Protokollerde Türkiye’nin talimatları doğrultusunda yapılması istenenler yazılıyor ve imzalanıyor. Ama işin aslı 2-3 değişiklik yeterli olurdu. Örneğin, Kamu Hizmeti Komisyonunun bağımsızlığı konusu, terfilerle ilgili düzenlemeler ve bazı can alıcı maddeler düzenlense yeterli olurdu” dedi.

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